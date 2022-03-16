Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - відомий український телеведучий. Зірка активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показав, як російський прапор знімають в Європі.
"Після 26 років членства в Раді Європи, Росію виключили. прапор спускають! Країна-терорист продовжує спускатися на дно, скоро пекло!",- написав Юрій.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Слава Україні", "як радісно на це дивитися", " дуже хороша новина, спасибі, Боже, за це. Слава Україні, улюблені друзі", " Супер. Дуже хороша новина. Слава Україні", "Україна переможе", "ще крок назад для Росії", " сподіваюся, що цей прапор більше там не буде майоріти ніколи!", "Опустіть їх за всіма параметрами!!!".
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