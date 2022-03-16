Телеведущий Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, показал, как снимают российский флаг в Европе.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий. Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показал, как российский флаг снимают в Европе.

"После 26 лет членства в Совете Европы, Россию исключили. флаг спускают! Страна-террорист продолжает спускаться на дно, скоро ад!", - написал Юрий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Слава Украине", "Как радостно на это смотреть", "Очень хорошая новость, спасибо, Боже, за это. Слава Украине, любимые друзья", "Супер. Очень хорошая новость. Слава Украине", "Украина победит", "Ещё шаг назад для России", "Надеюсь, что этот флаг больше там не будет развеваться никогда!", "Опустите их по всем параметрам!!!".

Напомним, Горбунов дал дельный совет украинцам, предупредив о важном

А еще Politeka сообщала, что Санина из The Hardkiss с Поляковой и Дзидзьо обратилась к правительству РФ

Также Politeka писала, что Горбунов объяснил украинцам, что им сейчас надо делать