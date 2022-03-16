Як пише Politeka.net, Андрій Хливнюк-успішний український артист і лідер гурту "Бумбокс". Зірка зараз захищає Україну і вирішив поділиться з фанатами знімком зі своїми побратимами. Кадр Андрій опублікував у своєму блозі Instagram.
На знімку Андрій був у бейсболці і робив селфі, коли побратими стояли поруч і позували для фото.
"Добрий вечір, ми з України!",- написав Андрій.
Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Героям слава", " як ми вами пишаємося!!!!", "Хороші хлопці", "продовжуйте, хлопці, всі ваші герої залишаються в безпеці", " Андрій, ви запишіть всю пісню? Спасибі вам з Молдови", "мужні наші хлопці", "гордість наша".
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