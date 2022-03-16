Лидер "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину, показал снимок с собратьями, впечатлив телеведущую Лесю Никитюк.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк - успешный украинский артист и лидер группы "Бумбокс". Звезда сейчас защищает Украину и решил поделится с фанатами снимком со своими собратьями. Кадр Андрей опубликовал в своем блоге Инстаграм.

На снимке Андрей был в бейсболке и делал селфи, когда собратья стояли рядом и позировали для фото.

"Добрый вечер, мы из Украины!", - написал Андрей.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Героям слава", "Как мы вами гордимся!!!!", "Хорошие парни", "Продолжайте, ребята, все ваши герои остаются в безопасности", "Андрей, вы запишите всю песню? Спасибо Вам из Молдовы", "Мужественные наши парни", "Гордость наша".

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