Як пише Politeka.net, Слава Камінська-успішна українська співачка. Зірка стала дуже відомою завдяки групі "Неанегли", а тепер зайнята сольною кар'єрою. Не забуває артистка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Слава вирішила показати фото автомобіля, в якому сховався чоловік, коли його намагалися вивезти з України.

На фото можна побачити на задньому сидінні чоловіка, який визирав з коробки. Відомо, що інцидент стався на кордоні з Молдовою, де затримали сім'ю, яка намагалася виїхати з України.

"Свого вивезла. Далі буде", - написала Слава.

Фанати поставили понад 8 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не зрозумів гумору, якщо чесно", " не могла нафарбувати, дати свій ліфчик і каблуки?", "Слава, ваш гумор, це окремий вид мистецтва","Кіндер-сюрприз".

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