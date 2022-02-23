37-летняя Каминская сообщила у себя в "сториз" в Инстаграм, как прошла операция, в которой остро нуждался один из ее музыкантов, передает Politeka.net.
"Операция прошла успешно! Всем спасибо 🙏. Иван, ждем тебя на сцене!❤️", - поделилась певица.
Напомним, на днях Каминская обратилась к украинцам за помощью. Музыканта, с которым она работала последние семь лет, разбил инсульт. Врачи настаивали на срочной операции - сумма оказалась подъемной, если только скинуться всем миром, что и было сделано.
"Я хочу, чтобы он и дальше продолжал раздавать на барабанах, как умеет только он. Пожалуйста, не проходите мимо", - писала Слава в своем блоге.
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На просьбу певицы откликнулись не только обычные украинцы, но и ее коллеги. Так, объявление репостнула солистка группы KAZKA Александра Зарицкая.
«Очень важно!!! SOS! Ваня играл с нами тоже много раз, очень крутой парень, давайте поможем собрать деньги на операцию!», - обратилась, в свою очередь, Зарицкая.
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