Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - успешная украинская певица. Звезда стала очень известной благодаря группе "НеАнеглы", а теперь занята сольной карьерой. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В в этот раз Слава решила показать фото автомобиля, в котором спрятался мужчина, когда его пытались вывезти из Украины.

На фото можно увидеть на заднем сиденье мужчину, который выглядывал из коробки. Известно, что инцидент произошел на границе с Молдовой, где задержали семью, которая пыталась выехать из Украины.

"Своего вывезла. Далее будет", - написала Слава.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"Не понял юмора, если честно", "Не могла накрасить, дать свой лифчик и каблы?", "Слава, ваш юмор, это отдельный вид искусства", "Киндер-сюрприз".

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