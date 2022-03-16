Втрьох у них вийшло добігти до найближчого підвалу, де вони просиділи 2 дні. Дівчинці ставало гірше, вона втрачала свідомість, марила і терпіла нестерпний біль.

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною виконавицею, яка намагається підтримати всіх близьких, товаришів і просто українців. Після того, як окупанти вторглися на нашу землю, Злата вирішила не тікати від проблем і відкрито висловлюється про те, що відбувається.

"Я вважала історію цієї сильної дівчинки Саші і плакала, моє серце розривається від болю, гніву, марності, печалі. Слова не передадуть мій моральний стан зараз. Ніколи не прощу!» - висловитися Злато.

"Друзі, сім'я моєї подруги Іванки пережила справжнє пекло. 04.03.22 Іванка разом з татом, мачухою та дев'ятирічною сестрою Сашею намагалися евакуюватися з Гостомеля. По дорозі їх машину розстріляли окупанти, батько Іванки (вітчим Саші) загинув на місці, а маленьку Сашу важко поранили.

Втрьох у них вийшло добігти до найближчого підвалу, де вони просиділи 2 дні. Дівчинці ставало гірше, вона втрачала свідомість, марила і терпіла нестерпний біль, але росіяни не давали можливість вийти і продовжували нескінченні обстріли в місті.

Більш того, вони навіть ломилися в підвал з криками і пострілами, швидше за все щоб взяти їжу або ще чого. На щастя, добрі люди з білим прапором допомогли донести дівчинку до місцевої лікарні під безперервним вогнем. Маленькій Саші довелося ампутувати ручку по плечі через поранення, але її життя було врятоване. Через кілька днів їм таки вдалося евакуюватися із зони бойових дій.

Сашенька дуже переживала, що інші люди будуть засмучуватися і плакати через те, що у неї тепер немає однієї ручки. Тому обіцяємо їй не плакати. Попереду її чекає ще одна операція, протезування та реабілітація🙏» – висловилися також щодо дівчинки.

Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де в цей рааз поділася відео, на якому розповіла про свою суперсилу.

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