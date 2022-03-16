Втроём у них получилось добежать до ближайшего подвала, где они просидели 2 дня. Девочке становилось хуже, она теряла сознание, бредила и терпела невыносимую боль.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич является популярной исполнительницей, которая старается поддержать всех близких, товарищей и просто украинцев. После того, как оккупанты вторглись на нашу землю, Злата решила не сбегать от проблем и открыто высказывается о происходящем.

«Я считала историю этой сильной девочки Саши и плакала, мое сердце разрывается от боли, гнева, бесполезности, печали. Слова не передадут мое моральное состояние сейчас. Никогда не прощу!» - высказалась Злата.

«Друзья, семья моей подруги Иванки пережила настоящий ад. 04.03.22 Иванка вместе с папой, мачехой и девятилетней сестрой Сашей пытались эвакуироваться из Гостомеля. По дороге их машину расстреляли оккупанты, отец Иванки (отчим Саши) погиб на месте, а маленькую Сашу тяжело ранили.

Втроём у них получилось добежать до ближайшего подвала, где они просидели 2 дня. Девочке становилось хуже, она теряла сознание, бредила и терпела невыносимую боль, но русские не давали возможность выйти и продолжали бесконечные обстрелы в городе.

Более того, они даже ломились в подвал с криками и выстрелами, скорее всего чтобы взять еду или ещё чего. К счастью, добрые люди с белым флагом помогли донести девочку до местной больницы под непрекращающимся огнём. Маленькой Саше пришлось ампутировать ручку по плече из-за ранения, но ее жизнь была спасена. Спустя несколько дней им таки удалось эвакуироваться из зоны боевых действий.

Сашенька очень переживала, что другие люди будут расстраиваться и плакать из-за того, что у неё теперь нет одной ручки. Поэтому обещаем ей не плакать. Впереди ее ждёт ещё одна операция, протезирование и реабилитация🙏» – высказались также касательно девочки.

Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот рааз поделась видео, на котором рассказала о своей суперсиле.

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