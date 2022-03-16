Як пише Politeka.net, Катя Осадча активно висловлює свою позицію проти окупантів, що напали на наші землі і вторглися в нашу країну. Вона підтримує українців і допомагає батькам і близьких знайти втрачених дітей.

"Важлива інформація по нашому каналу "Пошук зниклих"!!!!!! Ми отримуємо списки евакуації, живих в бомбосховищах та іншу інформацію, будемо їх поки публікувати в такому вигляді, як є, іноді від руки написано і сфотографовано, іноді скріншотами або фотодрукарських списків.

Ми вирішили викладати в телеграм під # списки або #список і #цікавий цікавить Вас місто переглядайте списки, допоможіть нам в пошуку 🙏 🏻 нехай все знайдуться " - звернулася до громадян Осадча.

У мережі підтримують її ініціативу:

"Я як лікар розумію, наскільки це важливо 🙌; Дай Бог що всі знайшли свої сім'ї🙏 💛 💙; дай Вам Боже Здоров'я і сил на таку важку і потрібну справу🙌; нехай всі знайдуться дуже швидко🙌; катюшенька, низький уклін за вашу працю і громадянську позицію!❤ ; Нехай кожен знайде свою сім'ю, друзів, близьких 💛».

Відзначити, Катя Осадча багато років працює на українських телеканалах, бере участь у різних проектах і є популярною телеведучою світського шоу. Зараз артистка всіляко підтримує українців після нападу окупантів і займається допомогою громадянам.

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