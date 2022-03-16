Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая активно выражает свою позицию против оккупантов, что напали на наши земли и вторглись в нашу страну. Она поддерживает украинцев и помогает родителям и близких найти потерянных детей.

«Важная информация по нашему каналу «Поиск пропавших»!!!!!! Мы получаем списки эвакуации, живых в бомбоубежищах и другую информацию, будем их пока публиковать в таком виде, как есть, иногда от руки написано и сфотографировано, иногда скриншотами или фотопечатных списков.

Мы решили выкладывать в телеграмм под #списки или #список и #интересный интересующий вас город Просматривайте списки, помогите нам в поиске 🙏🏻 Пусть все найдутся» -обратилась к гражданам Осадчая.

В сети поддерживают ее инициативу:

«Я как врач понимаю, насколько это важно 🙌; Дай Бог что все нашли свои семьи 🙏💛💙; Дай вам Божье здоровье и сил на такое тяжелое и нужное дело 🙌; Пусть все найдутся очень быстро🙌; Катюшенька, низкий поклон за Ваш труд и гражданскую позицию!❤; Пусть каждый найдёт свою семью, друзей, близких 💛».

Отметим, Катя Осадчая много лет работает на украинских телеканалах, принимает участие в разных проектах и является популярной телеведущей светского шоу. Сейчас артистка всячески поддерживает украинцев после нападения оккупантов и занимается помощью гражданам.

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