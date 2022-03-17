Як пише Politeka.net, Соня Кей-племінниця легенди української естради Софії Ротару. Дівчина пішла по стопах зіркової родички і стала співачкою. У 2018 році Соня навіть була в номінації "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". А нещодавно молода артистка випустила другий міні-альбом, який був названий"Драйв". Соня також активно веде сторінку в Instagram, де розвиває свій блог. Цього разу висхідна зірка поділилася сторіс, в якому зробила зізнання.

"Раніше я не знала, що таке ненависть, але зараз відчуваю відчуваю це кожною клітинкою", - написала Соня.

До цього зірка показувала, як працюють лікарі з новонародженими, коли над ними звучать гучні вибухи.

"Будуть горіти в пеклі. В муках! Ненавиджу!",- написала Соня.

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