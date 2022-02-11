Как пишет Politeka.net, Соня Кей - известная отечественная исполнительница, которая не так давно выпустила второй мини-альбом. Звезда была номинирована, как "прорыв года" по версии "Золотая жар-птица". Соня недавно вышла замуж за хоккеиста Олега Петрова, который является вратарем клуба "Донбасс". Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Соня появилась со своим молодым супругом. Пара стояла в лифте, позируя для фото. Певица была в легком коротком платье, а Олег стоял сзади в белой рубашке и обнимал артистку. Соня улыбнулась, сделав селфи.

"До лета осталось 109 дней, 7 часов и 19 минут", - написала Соня.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивые шикарные влюбленные, шо еще надо ;)", "Счастья Вам и любви!", "Красотка".

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