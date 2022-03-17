Как пишет Politeka.net, Соня Кей - племянница легенды украинской эстрады Софии Ротару. Девушка пошла по стопам звездной родственницы и стала певицей. В 2018 году Соня даже была в номинации "Прорыв года" по версии "Золотая Жар-птица". А недавно молодая артистка выпустила второй мини-альбом, который был назван "Драйв". Соня также активно ведет страничку в Инстаграм, где развивает свой блог. В этот раз восходящая звезда поделилась сторис, в котором сделала признание.

"Раньше я не знала, что такое ненависть, но сейчас ощущаю чувствую это каждой клеточкой", - написала Соня.

До этого звезда показывала, как работают врачи с новорожденными, когда над ними звучат громкие взрывы.

"Будут гореть в аду. В мучениях! Ненавижу!", - написала Соня.

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