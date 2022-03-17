Як пише Politeka.net, Юрій Горбунов - відомий український телеведучий, який одружений на колезі Каті Осадчій. Пара виховує двох синів Івана, а також Данила, який з'явився зовсім недавно. Юрій також активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. Цього разу Юрій показав, що створили російські війська з українськими містами.
"Результати любові братнього народу!! Жоден ваш злочин не буде забуто! За все будете відповідати! і горіти в пеклі!",- написав Юрій в Instagram.
Фанати поставили тисячю лайків і написали коментарі:
"Ніколи не пробачимо", "будуть горіти в пеклі", "Сволоти".
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