Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на коллеге Кате Осадчей. Пара воспитывает двоих сыновей Ивана, а также Даниила, который появился совсем недавно. Юрий также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Юрий показал, что сотворили российские войска с украинскими городами.

"Результаты любви братского народа!! Ни одно ваше преступление не будет забыто! За все будете отвечать! и гореть в аду!", - написал Юрий в Инстаграм.

Фанаты поставили тысячю лайков и написали комментарии:

"Никогда не простим", "Будут гореть в аду", "Сволочи".

Напомним, Горбунов дал дельный совет украинцам, предупредив о важном

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