Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - известный украинский телеведущий, который женат на коллеге Кате Осадчей. Пара воспитывает двоих сыновей Ивана, а также Даниила, который появился совсем недавно. Юрий также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. В этот раз Юрий показал, что сотворили российские войска с украинскими городами.
"Результаты любви братского народа!! Ни одно ваше преступление не будет забыто! За все будете отвечать! и гореть в аду!", - написал Юрий в Инстаграм.
Фанаты поставили тысячю лайков и написали комментарии:
"Никогда не простим", "Будут гореть в аду", "Сволочи".
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Напомним, Горбунов дал дельный совет украинцам, предупредив о важном
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