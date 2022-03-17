Як пише Politeka.net, Євген Кошовий-успішний український шоумен і зірка "Квартал 95". Відомо, що артист давно дружить з президентом України Володимиром Зеленським. Євген у новому інтерв'ю для телеведучого слави Дьоміна розповів, чи знав про те, що буде 24 лютого.
Кошовий зазначив, що не очікував подібних дій з боку "сусідів" і постійно говорив, що такого в 21-му столітті не може бути.
Після цього він сказав, що його дружина Ксенія дорікнула в тому, що він виявився неправий, на що Кошовий відповів:
"Ну блін, ну як в сучасному світі...",- відповідав про події, які почалися Кошовий, дивуючись тим, що відбувається.
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Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Люблю вас, люблю Україну", "вогонь", "Сила".
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