Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий, друг президента Володимира Зеленського, розповів, чи знав про те, що буде 24 лютого.

Як пише Politeka.net, Євген Кошовий-успішний український шоумен і зірка "Квартал 95". Відомо, що артист давно дружить з президентом України Володимиром Зеленським. Євген у новому інтерв'ю для телеведучого слави Дьоміна розповів, чи знав про те, що буде 24 лютого.

Кошовий зазначив, що не очікував подібних дій з боку "сусідів" і постійно говорив, що такого в 21-му столітті не може бути.

Після цього він сказав, що його дружина Ксенія дорікнула в тому, що він виявився неправий, на що Кошовий відповів:

"Ну блін, ну як в сучасному світі...",- відповідав про події, які почалися Кошовий, дивуючись тим, що відбувається.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Люблю вас, люблю Україну", "вогонь", "Сила".

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