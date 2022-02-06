Известный украинский теле- и радиоведущий, приятель певицы Тины Кароль, Слава Демин взял небольшое интервью у Валерия Меладзе, в котором тот высказался о рэпере Моргенштерне.

Слава Демин старается поддерживать хорошие отношения со звездами шоу-бизнеса, сообщает Politeka.net. Ведущий берет интервью у разных артистов, в частности в этот раз под его "атаку" вопросов попал певец Валерий Меладзе, которому пришлось отвечать на вопрос о рэпере Моргенштерне. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Почему Валерий Меладзе не спел бы с Моргенштерном🎤❌", - принтересовался Слава Демин.

"Я думаю, что он не потянет... Он не потянет в моем стиле, а я и не буду стараться тянуть в его стиле. Хотя парень он прикольный, на самом деле. Я считаю, что он личность, потому что, та фигня, которую он делает - он же делает смело, с уверенностью в себе. Это всегда все-таки вызывает уважение", - поделился мнением певец.

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"Потому что спел бы. Сейчас все норм артисты занимаются фигней", "Ну все правильно сказал: куда Моргеншерну?!", "Потому что Меладзе умом не тронулся!!!".

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