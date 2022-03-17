Святослав Вакарчук виклав відео з запорізької лікарні, де перебувають поранені діти з Маріуполя.

Як пише Politeka.net, лідер відомого українського гурту» Океан Ельзи " Святослав Вакарчук відвідав Запорізьку лікарню, куди були відправлені поранені діти з Маріуполя. Як відомо, Маріуполь знаходиться в оточенні окупантів, які не дають людям виїхати - там зруйновано практично все: немає світла, опалення, води і їжі.

Також війська країни-агресора не дають нашим українським волонтерам і військовим відправити гуманітарну допомогу і обстрілюють зелені коридори. Святослав Вакарчук був схвильований зустріччю з маленькими дітьми.

"Це найстрашніше, що я коли-небудь знімав.

Подивіться на цих українських дітей...вони намагалися піти від "русского мира"...але за ними пішла російська армія...відбиті ноги, порвані внутрішні органи...це справжні ознаки "російської любові" 😡 " - пише Вакарчук.

У мережі підтримали зауваження артиста:

"Я плачу 😭 😭 😭 це неможливо 😭 😭 😭 Омг, діти ... моя біль розбита💔; збережи їх Боже; Боже, спаси всіх дітей🥺 🙏 🏻; вся планета з вами. Ми молимося за Вас і допомагаємо чим тільки можемо. Ви вже перемогли; Господи, дай бог Вам вистояти! Обов'язково! Ми намагаємося і будемо прагнути!; Бідні діти, жили не тужили, росли, раділи...».

Раніше Вакарчук виступив перед присутніми і заспівав для них.

"Сьогодні був у Центрі, що займається переселенцями. Там же знаходиться волонтерський штаб"Нам потрібна перемога". Все на фото... Додати можу тільки одне-нам всім потрібна наша перемога» ,- написав музикант у підписі до кадрів.

Нагадавши, зірка "Євробачення" Руслана показала, що створили російські окупанти під Львовом.

Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" влаштував концерт посеред вулиці для українців.

Також Politeka писала, що Вакарчук з "Океан Ельзи" показав у госпіталі, як українці борються за життя.