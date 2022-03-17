Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий, який одружився кілька років тому на Христині Горняк. Дружина знаменитості стала досить популярною блогеркою, за якою стежать понад 100 тисяч фанатів в Instagram. Цього разу Христина вирішила відповісти на питання фанатів, запропонувавши поговорити.
"Яке ставлення буде до росіян після? Чи будемо вважати, що там є хороші?",- запитав фанат.
"Чесно скажу, що на початку думала, що буду ще вважати, що є там хороші. Але коли вони мовчали, надсилали мені смс, що мовляв "нічого зробити не можуть", То моє відчуття змінювалося, я зрозуміла, що вони всі зомбі... Мовчання знак згоди! А коли вони почали плакати, що їм відключать Instagram, то взагалі стало якось огидно від них, і я зрозуміла, що нація повинна їх очиститися мінімум кілька поколінь, щоб вони вийшли з рабства...",- написала Христина у відповіді.
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