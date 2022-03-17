Жена ведущего "Маски" Владимира Остапчука Кристина Горняк рассказала, как будет относится к россиянам после всего произошедшего.

Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - успешный украинский телеведущий, который женился несколько лет назад на Кристине Горняк. Жена знаменитости стала довольно популярной блогеркой, за которой следят более 100 тысяч фанатов в Инстаграм. В этот раз Кристина решила ответить на вопросы фанатов, предложив поболтать.

"Какое отношение будет к россиянам после? Будем ли считать, что там есть хорошие?", - спросил фанат.

"Честно скажу, что в начале думала, что буду еще считать, что есть там хорошие. Но когда они молчали, присылали мне смс, что мол "ничего сделать не могут", то мое ощущение менялось, я поняла, что они все зомби... Молчание знак согласия! А когда они начали плакать, что им отключат Инстаграм, то вообще стало как-то отвратно от них, и я поняла, что нация должна их очиститься минимум несколько поколений, чтобы они вышли из рабства...", - написала Кристина в ответе.

Напомним, жена Остапчука ответила, в каком виде их новый дом в элитном поселке под Киевом

Также Politeka писала, что жена Остапчука посмеялась над реальной внешностью российских звезд

А еще Politeka сообщала, что жена ведущего "Маска" и "Співають всі" поделилась особенным фото: за ночь до того, как все изменилось



