Як пише Politeka.net, Камалія - відома артистка з України, яку прозвали найбагатшою співачкою, так як вона одружена з чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Зірка також активно веде сторінку в Instagram, де цього разу показала, як провідала хостел з українськими біженцями в Польщі.
"Отвуоцк, Польща! Сьогодні відвідали хостел для українських біженців. Дякуємо нашим польським братам за їх сердечне тепло, душевність, чуйність, гостинність і допомогу!",- написала Камалія.
Фанати подивилися тисячі разів і написали коментарі:
"Вау, молодці! Ми зараз проживаємо в цьому місті! Дуже хороші люди в Польщі", " так, Польща найбільший удар біженців взяла на себе і гідно впоралася із завданням. Полякам низький уклін. Друзі не кидають в біді".
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