Камалия, которую называют самой богатой певицей Украины, показала, как принимают беженцев из Украины в Европе.

Как пишет Politeka.net, Камалия - известная артистка из Украины, которую прозвали самой богатой певицей, так как она замужем за мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз показала, как проведала хостел с украинскими беженцами в Польше.

"Отвуоцк, Польша! Сегодня посетили хостел для украинских беженцев. Спасибо нашим польским братьям за их сердечное тепло, душевность, отзывчивость, гостеприимство и помощь!", - написала Камалия.

Фанаты посмотрели тысячи раз и написали комментарии:

"Вау, молодцы! Мы сейчас проживаем в этом городе! Очень хорошие люди в Польше", "Да,Польша самый огромный удар беженцев взяла на себя и достойно справилась с задачей. Полякам низкий поклон. Друзья не бросают в беде".

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