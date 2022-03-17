Як передає Politeka.net, Настя Каменських не змогла стримати сліз після того, як дізналася трагічну долю ще однієї дитини. Вона розплакалася і закликала всіх росіян думати головою, дивитися на жахи і трагедію в Україні, усвідомити, що нас вбивають просто тому, що так захотів "вождь".

"Подивилася долю ще однієї дитини. Як же боляче, складно їм. Вони невинні, ми страждаємо все " - каже Каменських. Артистка закликала до миру і нагадала, що окупантам не місце на нашій землі.

Як відомо, окупанти не дозволяють допомогти громадянам на наших же землях і всіляко перешкоджають утворенню зелених коридорів. Багато жителів без тепла, води, їжі і газу знаходяться у важких положеннях. В помсту багато громадян почали блокувати фури з товаром для країни-агресора. Каменських теж не змовчала.

"Хлопці, краще їдьте у зворотний бік самі, розвантажите свої фури, поки наші не прийшли до вас. Знаючи наших, доведеться пішки і голяка бігти.

На кордоні Польщі та Білорусії потребують людей, український народ продовжує блокувати фури окупантів, які хочуть в обхід санкцій провозити товари через Білорусь В РФ».

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