Відомий український співак і шоумен Андрій Данилко пояснив, чому російські знаменитості зараз масово залишають свою країну.

У розмові з NEWS.ru Данилко заявив, що не вважає, що зірки залишають Росію виключно через страх висловлювати свою думку про війну з Україною. Так, співак пояснив, що говорив по телефону з російським шоуменом Максимом Галкіним, якому заборонили проводити концерти в РФ. За його словами, Галкін дійсно заздалегідь планував поїхати відпочити в Ізраїль з Аллою Пугачовою та їхніми дітьми.

Данилко зазначив, що тим артистам, які не підтримали дії російської влади, зараз просто нічого робити на батьківщині – з ними відмовляються співпрацювати.

"Вони бояться. Вони бояться, хтось планував відпустку. Я розмовляв з Максимом Галкіним, вони планували, тим більше їм відмовили у всіх рекламних контрактах. Він з сім'єю поїхав до Ізраїлю, і поки особливої роботи немає...", - розповів Данилко.

Він також зазначив, що існує категорія російських артистів, яка зараз відмовчується в надії «перевзутися» в майбутньому.

"Інші втекли в основному через звичайний страх. Тим більше, якщо говорити про артистів, це публіка досить хитро*опая – "і нашим і вашим, давайте разом зтанцюємо", - пояснив Данилко.

Нагадаємо, Андрій Данилко хлестко висміяв росіян, мережа в захваті.

Як повідомляла Politeka, Андрій Данилко публічно поставив на місце нахабу.

Також Politeka писала, що Андрій Данилко показав справжній вчинок російського льотчика.