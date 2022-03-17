Как передает Politeka.net, Настя Каменских не смогла сдержать слез после того, как узнала трагичную судьбу еще одного ребенка. Она расплакалась и призвала всех россиян думать головой, смотреть на ужасы и трагедию в Украине, осознать, что нас убивают просто потому, что так захотел "вождь".

«Посмотрела судьбу еще одного ребенка. Как же больно, сложно им. Они невинные, мы страдаем все» - говорит Каменских. Артистка призвала к миру и напомнила, что оккупантам не место на нашей земле.

Как известно, оккупанты не позволяют помочь гражданам на наших же землях и всячески препятствуют образованию зеленых коридоров. Многие жители без тепла, воды, еды и газа находятся в трудных положениях. В отместку многие граждане начали блокировать фуры с товаром для страны-агрессора. Каменских тоже не смолчала.

«Ребята, лучше уезжайте в обратную сторону сами, разгрузите свои фуры, пока наши не пришли к вам. Зная наших, придется пешком и голяка бежать.

На границе Польши и Белоруссии нуждаются в людях, украинский народ продолжает блокировать фуры оккупантов, которые хотят в обход санкций провозить товары через Беларусь в РФ».

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