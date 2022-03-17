Оля Полякова не змогла стримати емоції після того, як побачила розруху драмтеатру в Маріуполі.

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка і Зірковий детектив шоу" Маска " Оля Полякова екстрено виїхала з Києва з дочками, оскільки під обстрілами вони були дуже налякані. Перший час їх прихистила абсолютно незнайома сім'я, артистка всіляко підтримує Україну.

"Маріуполь! Драм театр!!!! Там під завалами люди! Які ховалися в підвалі! Діти! Це військовий об'єкт?????? А всередині нацисти????!!! Російська Федерація - Країна терорист!!"- пише емоційно Ольга.

У мережі відповідають:

"Щоб, ви орки смердючі, горіли в пеклі до кінця Всесвіту!; Сьогодні писали, що слава Богу, укриття витримало, і люди не постраждали... Молю Боженьку, щоб це було правдою!!!; Путін зовсім з котушок злетів. Але російські військові. На них вже стільки прокляття від жінок, які ніколи не відмоляться від цього; Мій рідний город 😢 😢мій улюблений драмчик; їх врятували, завали розібрали?; Розбили саме серце міста».

До цього старша дочка знаменитої української співачки Олі Полякової вирішила звернутися до аудиторії із закликом про допомогу.

"Хлопці, дуже потрібна допомога! З Сухолуччя евакуювали дві сім'ї човном. Вони так і не допливли ... може їх прибило в найближчі села? Велике прохання, якщо у кого є якась інформація, напишіть мені.

Сім'ї ( мама + тато + дочка 20 років), а також (мама і + 4-річна дитина " - повідомила Маша Полякова в Instagram із закликом про допомогу.

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