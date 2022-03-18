Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими подробицями в сторіз. З початком війни в Україні Дікусар вирішив стати на захист своєї батьківщини зі зброєю в руках. Днями він повідомив, що пережив обстріл балістичними ракетами ворога, а пізніше розповів, що один з його бойових товаришів, Роман Кулик, отримав поранення і тепер йому потрібна складна операція.
У новій публікації Дікусар поділився свіжою інформацією про стан пораненого бійця.
"Операція почалася...і поки призупинили. Саме таким способом (через проколи – зонди), на жаль, не вдалося...відклали на місяць, щоб організм підготувати до більш складного способу операції (дістатися через грудну клітку). Запевнили хірурги, що біля осколків немає запального процесу і це втішає станом на сьогодні", - написала Наталія Кулик, А Дікусар поділився її постом.
Сам танцюрист також подякував своїм підписникам за підтримку.
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"Поки що так...спасибі всім, хто молився! Тримайся, друже!", - написав хореограф.
Зазначимо, що раніше Дікусар просив українців молитися за свого приятеля.
Нагадаємо, зірка" Танців з зірками " Дікусар попросив про молитви.
Як повідомляла Politeka, зірка "Танців з зірками" Дікусар вийшов на зв'язок після трагедії на полігоні.
Також Politeka писала, що зірка "Танців з зірками" Дікусар показав, як тепер починається його день.