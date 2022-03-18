Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми подробностями в Сториз. С началом войны в Украине Дикусар решил встать на защиту своей родины с оружием в руках. На днях он сообщил, что пережил обстрел баллистическими ракетами врага, а позже рассказал, что один из его боевых товарищей, Роман Кулик, получил ранение и теперь ему нужна сложная операция.
В новой публикации Дикусар поделился свежей информацией о состоянии раненого бойца.
«Операция началась…и пока приостановили. Именно таким способом (через проколы – зонды), к сожалению, не удалось…Отложили на месяц, чтобы организм подготовить к более сложному способу операции (добраться через грудную клетку). Заверили хирурги, что возле осколков нет воспалительного процесса и это утешает по состоянию на сегодня», - написала Наталья Кулик, а Дикусар поделился ее постом.
Сам танцор также поблагодарил своих подписчиков за поддержку.
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«Пока что так…Спасибо всем, кто молился! Держись, друг!», - написал хореограф.
Отметим, что ранее Дикусар просил украинцев молиться за своего приятеля.
Напомним, звезда "Танців з зірками" Дикусар попросил о молитвах.
Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Дикусар вышел на связь после трагедии на полигоне.
Также Politeka писала, что звезда "Танців з зірками" Дикусар показал, как теперь начинается его день.