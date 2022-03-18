Украинский хореограф и звезда шоу «Танці з зірками» Дмитрий Дикусар рассказал о состоянии своего боевого товарища, который получил ранение.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми подробностями в Сториз. С началом войны в Украине Дикусар решил встать на защиту своей родины с оружием в руках. На днях он сообщил, что пережил обстрел баллистическими ракетами врага, а позже рассказал, что один из его боевых товарищей, Роман Кулик, получил ранение и теперь ему нужна сложная операция.

В новой публикации Дикусар поделился свежей информацией о состоянии раненого бойца.

«Операция началась…и пока приостановили. Именно таким способом (через проколы – зонды), к сожалению, не удалось…Отложили на месяц, чтобы организм подготовить к более сложному способу операции (добраться через грудную клетку). Заверили хирурги, что возле осколков нет воспалительного процесса и это утешает по состоянию на сегодня», - написала Наталья Кулик, а Дикусар поделился ее постом.

Сам танцор также поблагодарил своих подписчиков за поддержку.

«Пока что так…Спасибо всем, кто молился! Держись, друг!», - написал хореограф.

Отметим, что ранее Дикусар просил украинцев молиться за своего приятеля.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Дикусар попросил о молитвах.

Как сообщала Politeka, звезда "Танців з зірками" Дикусар вышел на связь после трагедии на полигоне.

Также Politeka писала, что звезда "Танців з зірками" Дикусар показал, как теперь начинается его день.