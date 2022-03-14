Танцор Дмитрий Дикусар, который после начала войны пошел в ряды ВСУ, вышел на связь после трагедии на полигоне под Львовом.

Как пишет Politeka.net, 19-е сутки украины защищают свою землю от российских оккупационных войск. Танцор Дмитрий Дикусар через несколько дней после вторжения Владимира Путина в Украину решил пополнить ряды ВСУ. Долгое время Дикусар не выходил на связь, а сегодня, 14 марта, звезда опубликовал новый пост.

"Вчера мы пережили авиаудар баллистических ракет. Благодаря Богу, профессионализму наших командиров и слаженной работе каждого солдата, почти всем удалось выбраться из этого пекла и быстро передислоцироваться. Поэтому, если у этих выблядков было желание уничтожить или напугать нас, то они сильно ошиблись! Единственное, чего они добились, готовых брать в плен этих…(мы не знали, ехали на учение) стало значительно меньше…

Слава ВСУ!", - написал Дмитрий.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Дима, молимся за вас и гордимся вами! Без вас не будет нас...", "Береги себя", "Скоро Победа! Верим в вас и в ВСУ".

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