Известный украинский хореограф Дмитрий Дикусар показал реалии своей новой жизни, к которой он только привыкает.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новым кадром в своем Инстаграм. С началом войны жизнь большинства украинцев кардинально изменилась. Дикусар оказался одним из многих мужчин, кто не смог в такой тяжелый для страны момент оставаться в стороне. Несколько дней назад хореограф показал себя в военной форме и заявил о готовности защищать свою землю с автоматом в руках.

Сейчас же Дикусар решил показать новые реалии своей боевой жизни. Так, танцор опубликовал фото чашки, наполненной патронами.

«Солдатский кофе», - с юмором подписал снимок Дмитрий.

Ранее многоразовый участник шоу «Танців з зірками» Дикусар подчеркнул, что в Украине никто не хотел войны.

«Взять в руки автоматы нас вынудили орки, в которых нет ни чести, ни совести, ни человечности», - заявил танцор.

Он добавил, что враг желает украинцам смерти, однако наши военные готовы отплатить российским их же монетой. Танцор добавил, что читает своим сослуживцам комментарии украинцев, которые их поддерживают.

Напомним, звезда "Танців з зірками" Дикусар обратился к российским военным.

Как сообщала Politeka, Дикусар пополнил ряды украинских защитников, пригрозив россиянам.

Также Politeka писала, что Дикусар впечатлил Булитко из "Дизель шоу" своей пластичностью, видео.