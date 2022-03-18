"Скільки людей продовжує перебувати під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає"

Актор «Квартал 95» Євген Кошовий показав архівне фото Маріупольсього драмтеатру, на який окупаційні війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу.

Фото було зроблено в березні 2021.

«Відбудуємо! Тут буде ще сотні концертів і мільйони глядачів! Тримайся, Маріуполь!» - написав Кошовий.

Зазначимо, ввечері 17 березня колишній голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута повідомив подробиці, щодо ситуації з авіаударом по драмтетру, в бомбосховищі якого ховалися біженці, які втратили домівку.

1. Достеменно відомо, що бомбосховище вціліло. Проте, воно складається з трьох частин, чи постраждала якась із них, невідомо. Вранці з-під завалів, які розбирали самі маріупольці, живими вийшло щонайменше 130 людей. За оцінками тих людей, які ховались у театрі, і вчора вирвались із Маріуполя, в бомбосховищі та самій будівлі театру залишалось щонайменше 1300 людей.

2. Скільки людей продовжує знаходитись під завалами, скільки там поранених і загиблих, ніхто не знає. Зрозуміло тільки те, що шансів вибратись звідти в людей немає. Завали ніхто не розбирає. Служби, які мають розбирати завали, служби порятунку і комунальні, і державні за дні блокади рашистськими окупанти фізично знищені. Убито багато медиків. Це означає, що всі, хто вижили після бомбардування, або помруть під завалами театру, або вже померли.

Як відомо, окупанти не можуть взяти Маріуполь, тому обстрілюють його вдень та вночі. У середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Близько 80-90% будівель у місті зруйновано.

Кількість загиблих, за даними міськради, перевищила 2,3 тисячі, але багато людей ще перебувають під завалами, тому кількість загиблих може бути значно вища. На момент блокади в Маріуполі лишалося від 350 000 до 400 000 мешканців.

При цьому вороги не дають мирним жителям покинути місто, не дозволяють доставляти гуманітарні вантажі, обстрілюють машини тих, хто намагається вирватися, завдають ударів по місцях, де ховаються жінки з дітьми.

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