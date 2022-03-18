"Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает"

Актер «Квартал 95» Евгений Кошевой показал архивное фото Мариупольского драмтеатра, на который оккупационные войска РФ 16 марта сбросили сверхмощную бомбу.

Фото было сделано в марте 2021.

"Отстроим! Здесь будет еще сотни концертов и миллионы зрителей! Держись, Мариуполь!"- написал Кошевой.

Отметим, вечером 17 марта бывший председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута сообщил подробности, относительно ситуации с авиаударом по драмтетру, в бомбоубежище которого прятались беженцы, которые потеряли дом.

1. Доподлинно известно, что бомбоубежище уцелело. Однако, оно состоит из трех частей, пострадала ли какая-то из них, неизвестно. Утром из-под завалов, которые разбирали сами мариупольцы, живыми вышло по меньшей мере 130 человек. По оценкам тех людей, которые прятались в театре, и вчера вырвались из Мариуполя, в бомбоубежище и самом здании театра оставалось не менее 1300 человек.

2. Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает. Понятно только то, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими оккупанты физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все, кто выжили после бомбежки, либо умрут под завалами театра, либо уже умерли.

Как известно, оккупанты не могут взять Мариуполь, поэтому обстреливают его днем и ночью. В среднем в сутки на город сбрасывается от 50 до 100 авиабомб. Около 80-90% зданий в городе разрушено.

Число погибших, по данным горсовета, превысило 2,3 тысячи, но многие еще находятся под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. На момент блокады в Мариуполе оставалось от 350 000 до 400 000 жителей.

При этом враги не дают мирным жителям покинуть город, не позволяют доставлять гуманитарные грузы, обстреливают машины тех, кто пытается вырваться, наносят удары по местам, где прячутся женщины с детьми.

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