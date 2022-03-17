Як пише Politeka.net, популярна актриса Анна Саліванчук є популярною актрисою, яка зараз поїхала з родичами до мами і тата, а також тепер намагається якось підтримати своїх шанувальників. Зараз через агресію російських військових більшість українців змушені були покинути домівки.

Важка ситуація зараз у Маріуполі, де люди без світла, води, опалення, зв'язку та можливості вибратися. У них також навіть немає їжі, тому городяни під обстрілами знаходяться в жахливому стані.

Перед підривом драмтеатру в Маріуполі, близькі Саліванчук вивозили бабусю з Маріуполя: «ось так виглядає драмтеатр в Маріуполі. Нам вдалося вивезти бабусю, але ... до Запоріжжя вони не доїхали. У них закінчився бензин і моста немає, тепер думаємо, як привезти туди бензин».

Відзначимо, зараз Анна з сім'єю, синами і найближчими людьми разом вдома у батьків. Причому переживають вони зміну обстановки досить складно, особливо її маленькі діти. Вчора обстріляли Оболонь в Києві, прямо поруч з будинком актриси.

Хвилювання і поганий настрій передалося і маленькому синові:

"Важко, обстрілювали наші будинки, район. Ось плаче, боляче, розумію все, але важко дуже " - говорила Ганна.

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