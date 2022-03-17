Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Українська телезірка розмістила специалньый ролик з хвилюючими і сумними кадрами життя кожного українця. Зараз багато громадян втрачають свої сім'ї, близьких і вдома через напади окупантів, телеведуча закликає нарешті закрити небо і припинити свавілля.

«‼️Маріуполь‼️Mariupol‼️ Відкрийте гуманітарні коридори, Врятуйте мирних жителів! Закрийте вже це небо!!!! Прошу максимальний репост💔

Ми не пробачимо за Маріуполь, Харків, Київ, Суми, Чернігів, Донецьк, Луганськ, Охтирку, Димер, Волноваху, Гостомель, Бучу, Ірпінь, Коростень, Мелітополь та інші українські міста і села, за їх мирних жителів, за дітей, постраждалих від російських фашистів!"- висловлює думку Леся під кадрами.

У мережі відповідають:

"Господи які нелюди; 😢 щоб швидше це закінчилося, Тримайся місто герой💛; Маріуполь другий будинок, люблю шалено, серце на частини 😢!Спаси і збережи Маріуполь; як же болить😭; Маріуполь-город герой, Господи допоможи; Врятуйте Маріуполь, хто небудь. Боже там стільки маленьких українців, за дітей серце болить; Господи спаси і збережи дітей, благаю".

Також у своєму Instagram Українська телезірка розмістила звернення до хакерів з відомої на весь світ групи Anonymous. Так, Никитюк запропонувала їм розробити механізм, який дозволить автоматично включати звук сирени, що попереджає про авіанальоти, для росіян кожного разу, коли така сирена звучить в Україні.

Нагадавши, Нікітюк вразилася сміливим вчинком Росіянки в прямому ефірі пропагандистського каналу.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк поглумилася над російськими блогерами, які оплакують блокування Instagram.

Також Politeka писала, що Нікітюк колко пожартувала над росіянами, українці не стрималися.