Як пише Politeka.net, Даша Ульянова - популярна українська блогерка, що здобула велику популярність після перемоги в проєкті "Холостяк" з Максом Михайлюком. Коли почалося російське вторгнення на територію України, Даша була в Києві, де й залишилася. Вона регулярно виходить на зв’язок з фолловерами, відверто розповідаючи про те, що відбувається в країні та ділиться своїми переживаннями.

В нових сторіс Даша Ульянова показала несподівану знахідку, на яку наткнулася на вулиці. Дівчина помітила порваний паспорт Російської федерації.

«Дорогою до магазину», - підписала вона кадр.

Раніше Даша Ульянова, щоб підтримати себе і близьких вирішила провести раніше скасований спортивний марафон.

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