Як пише Politeka.net, Даша Ульянова-популярна українська блогерка, що має звання Майстер спорту України. Знаменитість здобула велику популярність після участі в проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком, де перемогла, але побудувати відносини з головним героєм не вдалося. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Даша показала себе крупним планом.
"Радію сонечку. Радію, що купила улюблені продукти. Щастя виявилося в таких дрібницях", - написала Ульянова в сторіс, який опублікувала у себе в блозі.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Втрати ворога, який напав на Україну, досягли колосальних цифр: нові дані Генштабу
"Кидають свою техніку і йдуть у ліс": у Пентагоні розкрили, що може остаточно добити окупантів
"Хочу, щоб мене зараз всі почули": Зеленський назвав свої пріоритети на переговорах з РФ
"Пацани поїхали, а приїхали тіла": російський окупант поскаржився на великі втрати у своїх лавах
До цього Даша гуляла по вулиці з капюшоном на голові.
"Нудьгували?",- підписала сторіс зірка.
Нагадаємо, Переможниця "Холостяка" Ульянова запропонувала українцям розвіятися в нелегкий час
Також Politeka писала, що змучена переможниця" Холостяка " Ульянова показала, як виглядає тепер
А ще Politeka повідомляла, що переможниця" Холостяка " Ульянова з букетом в руках привітала з 8 березня з укриття