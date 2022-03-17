Майстер спорту України з гімнастики Даша Ульянова, переможниця шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала, як знайти щастя в цей важкий час.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова-популярна українська блогерка, що має звання Майстер спорту України. Знаменитість здобула велику популярність після участі в проекті "Холостяк" з Максом Михайлюком, де перемогла, але побудувати відносини з головним героєм не вдалося. Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Даша показала себе крупним планом.

"Радію сонечку. Радію, що купила улюблені продукти. Щастя виявилося в таких дрібницях", - написала Ульянова в сторіс, який опублікувала у себе в блозі.

До цього Даша гуляла по вулиці з капюшоном на голові.

"Нудьгували?",- підписала сторіс зірка.

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