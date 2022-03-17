Більше мільйона були змушені покинути свої будинки в надії коли-небудь повернутися до нормального життя. Це не повинно бути!

Як пише Politeka.net, знаменита українська телеведуча Маша Єфросиніна активно закликає закрити небо над Україною, адже наші громадяни ледь встигають врятуватися з-під обстрілів окупантів. Причому вдається вижити далеко не всім, багато втрачають також і будинки і цілі міста.

"Російський терор в Україні триває. Про що я думаю, плачу по кожному загиблому мирному жителю? Про те, що весь світ скоро звикне до цієї жахливої трагедії в моїй країні-люди повернуться до своєї рутини, а українці, які віддають свої життя за Європу прямо зараз, стануть звичайною новиною для всіх в Європі та Америці…

Отже, люди в усьому світі, кожен раз, коли ви п'єте свою ранкову каву, згадуйте ці обличчя... Пам'ятайте, ви можете чинити тиск на ваш уряд, щоб він припинив вбивати МОЮ країну!!! Ваші слова можуть врятувати нас!

За останні 20 днів війни загинуло понад 100 дітей, більше сотні отримали важкі поранення. Більше мільйона були змушені покинути свої будинки в надії коли-небудь повернутися до нормального життя. Це не повинно бути!"- ділиться думками Єфросиніна.

Раньше Єфросиніна показала, як йдуть справи біженців на вокзалах у Львові.

«Приїхала на залізничний вокзал у Львові, щоб розповісти вам, як тут відбувається робота з максимальним потоком переселенців. За добу через вокзал в середньому проходить близько 60 тисяч переселенців. Загалом, людей навколо купа, йдуть безперервними потоками-переважно жінки з дітьми. У багатьох по кілька малюків, все на руках " - показує обстановку Єфросиніна.

Нагадавши, Єфросиніна показала, як українським жінкам доводиться боротися за своє життя: "це сила і міць!".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк звернулася до українських жінок:"вже не існує такого поняття як слабка стать".

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