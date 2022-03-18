Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - украинский блогер, получившая большую известность после победы в проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Когда началось российское вторжение на территорию Украины, Даша была в Киеве, где и осталась. Она регулярно выходит на связь с фолловерами, откровенно рассказывая о том, что происходит в стране и делится своими переживаниями.
В новых сторис Даша Ульянова показала неожиданную находку, на которую наткнулась на улице. Девушка заметила порванный паспорт Российской федерации.
"По дороге в магазин", - подписала она кадр.
Раньше Даша Ульянова чтобы поддержать себя и близких решила провести ранее отменен спортивный марафон.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
«Прощай, дорогой мой»: трагически оборвалась жизнь знаменитого украинского артиста
Встреча Путина и Зеленского: в ОП объявили возможные сроки
Арестович сообщил о серьезном достижении сил ВСУ: как изменится ситуация на фронте
Приспешники оккупантов из "ДНР" начали жаловаться на скотское отношение армии РФ: "Гонят как скот"
Напомним, победительница " Холостяка "Ульянова показала, как обрести счастье в трудное время:" радуюсь..."
Как сообщала Politeka, Ефросинина в слезах показала волнующие кадры с пострадавшими детьми: "этого не должно быть!"
Также Politeka писала, что жена продюсера " Квартал 95 "рассказала о спасении бабушки из Мариуполя:" до Запорожья они не доехали..."