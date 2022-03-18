Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова - украинский блогер, получившая большую известность после победы в проекте "Холостяк" с Максом Михайлюком. Когда началось российское вторжение на территорию Украины, Даша была в Киеве, где и осталась. Она регулярно выходит на связь с фолловерами, откровенно рассказывая о том, что происходит в стране и делится своими переживаниями.

В новых сторис Даша Ульянова показала неожиданную находку, на которую наткнулась на улице. Девушка заметила порванный паспорт Российской федерации.

"По дороге в магазин", - подписала она кадр.

Раньше Даша Ульянова чтобы поддержать себя и близких решила провести ранее отменен спортивный марафон.

Напомним, победительница " Холостяка "Ульянова показала, как обрести счастье в трудное время:" радуюсь..."

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