Своєю думкою Ступка поділився в новому інтерв'ю.

Як відомо, у Сумської є двоє дочок. Старша-Тоня Паперна вже давно вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича і живе у нього на батьківщині. З початку війни Сумська активно підтримувала українських воїнів і відкрито виступала проти російських окупантів. При цьому Паперна досі зберігає мовчання.

Така позиція сильно здивувала Ступку.

"Трохи дивно, тому що мама висловлює свою позицію і підтримувала мого однокласника, який, на жаль, загинув – Пашу Лі. Вона активно підтримує ЗСУ і українців, а дочка ніяк не висловилася, це дійсно шкода і дивно", - зазначив Ступка.

Він вважає, що зараз для Антоніни саме час згадати про своє коріння.

"Адже династія сумських не менш шанована в Україні, ніж наша династія - Ступки. Тому, звичайно, хотілося б почути від неї хоч якусь думку. Мовчання-найстрашніше зараз, що може бути", - підкреслив актор.

Ступку також зацікавило, що зараз в голові у чоловіка Паперної.

"Було б непогано, щоб він прислухався до її слів і зробив висновки, тому що одна справа, коли ти дивишся телебачення, а інша, коли тобі розповідають те, що відбувається, люди, які знаходяться в Україні, те, що говорять, і те, що відбувається насправді – велика різниця", - порадив своєму російському колезі Ступка.

Нагадаємо, Сумська захопилася силою духу українців, які влаштували бунт на вулиці.

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