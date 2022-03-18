Своим мнением Ступка поделился в новом интервью.

Как известно, у Сумской есть двое дочерей. Старшая – Тоня Паперная уже давно вышла замуж за российского актера Владимира Яглича и живет у него на родине. С начала войны Сумская активно поддерживала украинских воинов и открыто выступала против российских оккупантов. При этом Паперная до сих пор сохраняет молчание.

Такая позиция сильно удивила Ступку.

«Немного странно, потому что мама выражает свою позицию и поддерживала моего одноклассника, который, к сожалению, погиб – Пашу Ли. Она активно поддерживает ВСУ и украинцев, а дочь никак не высказалась, это действительно жалко и удивительно», - отметил Ступка.

Он считает, что сейчас для Антонины самое время вспомнить о своих корнях.

«Ведь династия Сумских не менее уважаема в Украине, чем наша династия – Ступки. Поэтому, конечно, хотелось бы услышать от нее хоть какое-то мнение. Молчание – самое страшное сейчас, что может быть», - подчеркнул актер.

Ступку также заинтересовало, что сейчас в голове у мужа Паперной.

«Было бы неплохо, чтобы он прислушался к ее словам и сделал выводы, потому что одно дело, когда ты смотришь телевидение, а другое, когда тебе рассказывают то, что происходит, люди, которые находятся в Украине, то, что говорят, и то, что происходит на самом деле – большое разница», - посоветовал своему российскому коллеге Ступка.

Напомним, Сумская восхитилась силой духа украинцев, которые устроили бунт на улице.

Как сообщала Politeka, Сумская показала, как враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы.

Также Politeka писала, что Сумская напомнила украинцам о важной дате, видео.