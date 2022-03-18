Сумська була вражена виглядом зруйнованого будинку і того, що від нього залишилося.

Як пише Politeka.net, Ольга Сумська часто викладає в мережі роздуми з приводу того, що відбувається у нас в країні. Причому зірка, так само, як і багато інших, була вражена тим, що відбувається і обстрілами окупантів, що вторглися на наші землі.

Цього разу Ольга показала кадри зі зруйнованим будинком, де багато людей втратили свої будинки і все цінне через напад окупантів. Причому вціліла лише половина будівлі.

"Фоторобота" вкрадене життя "Саші Анісімової з Харкова..." - пише Сумський.

У мережі відповіли:

"Мій рідний Харків Тримайся, адже ми сильні і сміливі; Боже♥️🇺 🇦 🙏; спокійно без сліз; кошмар, Кошмар швидше б настав мир; боляче дивитися😢; залиште всіх дітей, злі язики. Думайте про перемогу; ми не можемо це пробачити!! Перемога за нами!; Дуже сумно дивитися на таке, а людям, кого це торкнулося, неможливо подумати як їм це пережити!».

Сумська старанно підтримує українців і намагається звернути увагу на багато проблем. Артистка зараз захоплюється силою духу жителів Мелітополя, Херсона та Бердянська, які не здаються і відмовляються віддавати місто окупантам.

Зараз війська РФ намагаються захопити територію і придушити протест, але люди не збираються цього робити і продовжують щодня виходити на площу.

Нагадавши, у Мінфіні повідомили українцям Хороші новини про виплату пенсій у березні

Як повідомляла Politeka, Кабмін України прийняв важливе рішення щодо боржників: що потрібно знати

Також Politeka писала, що у Києві на базі Солом'янського ринку організували приготування випічки та іншої їжі для українських воїнів