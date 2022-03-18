Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - успішна українська актриса, яка перемогла кілька років тому в проекті "Танці з зірками", а також була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка". Артистка вирішила висловитися з приводу останніх подій в країні і розповісти, що буде в доступному для огляду майбутньому.

"Друзі, давно ми з вами не спілкувалися, так давно я не виходила в такі прямі ефіри, я на Західній Україні і сьогодні тут дуже класна погода. Це означає, що дуже скоро ми переможемо. Ньому, ми вже перемогли.... Просто дуже скоро ми будемо святкувати нашу перемогу. І ми станемо ще більш красивими, ще більш сильними і непереможними. І більше ніякий ворог не зайде на нашу територію.

Тримаємося, залишилося трохи і я знаю, що вже скоро кінець. І все буде добре! Всіх люблю і всіх цілу!» - звернулася до шанувальників Мішина.

Ми писали раніше, в 2020 році зірка стала першою "Холостячкою", де вибрала переможцем Олександра Еллерта, з яким деякий час була у відносинах після проекту. А нещодавно зірку запросили стати суддею"Україна має талант". У Ксенії є син Платон, якому скоро виповниться 10 років. Зірка на новому сторіс в Instagram, що виявила у свого сина в телефоні, куди давно не заглядала.

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