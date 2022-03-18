Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - успешная украинская актриса, которая победила несколько лет назад в проекте "Танці з зірками", а также была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". Артистка решила высказаться по поводу последних событий в стране и рассказать, что будет в обозримом будущем.

«Друзья, давно мы с вами не общались, так давно я не выходила в такие прямые эфиры, я на Западной Украине и сегодня тут очень классная погода. Это означает, что очень скоро мы победим. Нем, мы уже победили…. Просто очень скоро мы будем праздновать нашу победу. И мы станем еще более красивыми, еще более сильными и непобедимыми. И больше никакой враг не зайдет на нашу территорию.

Держимся, осталось чуть-чуть и я знаю, что уже скоро конец. И все будет хорошо! Всех люблю и всех целую!» - обратилась к поклонникам Мишина.

Мы писали ранее, в 2020 году звезда стала первой "Холостячкой", где выбрала победителем Александра Эллерта, с которым некоторое время была в отношениях после проекта. А недавно звезду пригласили стать судьей "Україна має талант". У Ксении есть сын Платон, которому скоро исполнится 10 лет. Звезда на новом сторис в Инстаграм, что обнаружила у своего сына в телефоне, куда давно не заглядывала.

Напомним, Мишина показала, какими сообщениями ее "преследуют" экс-поклонники

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