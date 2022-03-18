Як пише Politeka.net, Катя Репяхова разом з чоловіком Віктором Павликом залишилася в Україні і допомагає волонтерам. У нелегкий час, коли багато хто став біженцями і позбулися будинку, Катерина вирішила долучитися до організацій і показала, чим займалася.

Однак нове відео було сприйнято в багнети, оскільки частині аудиторії здалося, що Катерина просто милується собою у важкий час.

"Моя Україна🇺 🇦❤️. Мила, кохана, ніжна, чарівна. У серці моєму тільки ти одна. На все Свєти-рідна тільки ти. І через сумніви, як через біду. Нашу любов я переведу. Через все життя, наші почуття 🇺 🇦 " - пише Репяхова.

У мережі відповідають:

"Наша дорога Україна; Красааа🔥; Мамочка наша Україна🇺 🇦 🇺 🇦 🇺 🇦я впевнена ти витримаєш. Боже бережи Україну та її захисників🙏; яка вона хороша! Наша Україна!; І до чого це зараз; при чому тут ваш коментар😬? А Ваш до чого? Я вас не коментую, а написала коментар Катерині. Відео і пісню я сприйняла як самозамилування Каті, що абсолютно недоречно. Україну люблю безмежно!».

Також Репяхова показала кадри, зроблені за день до того, як РФ атакувала нашу землю і почала руйнувати міста.

"Ця фотографія зроблена 23 лютого 2022 року. Ми живемо наше звичне життя. Плануємо, мріємо, творимо, діємо. А завтра почнеться повномасштабна війна. Руйнування, смерть, насильство. Я не можу в це повірити досі. Я не знаю скільки нам знадобиться часу прийти в себе» - пише Репяхова.

Нагадавши, Зірка "Орла і решки" Птушкін розповів про своє горе: "у вас коли-небудь забирали будинок?".

Як повідомляла Politeka, Краш українських жінок: на кому одружений Віталій Кім - глава Миколаївської ОГА, що став народним улюбленцем.

Також Politeka писала, що Андрій Шевченко розповів про маму і сестру, що залишилися в Києві: "якби спробували виїхати...".