Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучим і журналіст Дмитро Комаров зараз активно підтримує Україну, виступає проти вторгнення РФ в нашу країну і показує наслідки обстрілів. І на таку його позицію вже відреагували в країні-агресорі.
"Приймаю вітання! Почесне звання "ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Значить, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям в очі. Та й компашка нас, "ворогів і зрадників РФ", цікава зібралася. Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші», - написав Комаров на своїй сторінці в Instagram.
«За будь-яких обставин дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що вводить тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні ЗМІ. Вводить списки неугодних", - зазначив журналіст.
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Дмитро Комаров додав, що в порівнянні з Росією навіть Північна Корея скоро буде здаватися просунутою країною.
"Я мріяв поїхати в Північну Корею. Встигнути побачити минуле в сьогоденні. Але це тепер неактуально. Північна Корея В світлі сьогоднішніх подій скоро здасться просунутою країною", - додав телеведучий.
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