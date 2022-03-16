Как сообщает Politeka.net, Дмитрий Комаров является популярным телеведущим и журналистом, он объездил весь мир и в шоу о путешествиях рассказывал много интересного. Сейчас мужчина активно поддерживает Украину, выступает против вторжения РФ в нашу страну и показывает последствия обстрелов.

«Вчерашнее. Один из множества актов подлой бесчеловечной военной злости России против мирных людей. Показываю то, что вы наверняка видели на фото в телеграмм-каналах и что Россия называет фейком.

Мои некоторые мысли во время того, как сам сходил на место этого военного преступления» – пишет Комаров.

В сети поддерживают:

«Мой родной район 😢 Это просто ужас!; Больно..; Дима, мы с тобой❤️; Как в страшном кино 😱😢🙏; Мир наизнанку. Украина 😢; Ничего, мы выстоим и победим 💙💛; Горе💔😞; Спасибо Вам за правду! По Видео!; Победа будет за нами🇺🇦🇺🇦🇺🇦; Дыма! Так как скажешь – ты не скажет никто! Спасибо тебе! Слава Украине!❤️; Самое страшное, что они в это не верят!! Они больны вирусом пропаганды!».

«Вчера вернулся домой в нетипичном для себя состоянии. Я многое повидал в жизни. Но вчера было трудно поверить, что это не страшный сон. Что это мой родной Киев. Спокойный жилой массив Оболонь. Обычная 9-этажка советских времен – в такой же взрослел я. Горе принесла российская ракета. Обвалы. Пожар. Смерть. Квартиры разрушены. Слезы людей. Отчаяние. Горе. Сотни разрушенных «мечт», - ьакже ранее рассказал Комаров.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" обратился к фанатам, кадры.

Как сообщала Politeka, Комаров из "Мир наизнанку" показал, как поздравлял украинок с праздником.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" обратился к россиянам, записав видео.