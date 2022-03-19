Як пише Politeka.net, Андрій Задворний - успішний бізнесмен, який став популярним блогером завдяки участі в "Холостячці" зі Златою Огневич, де він став переможцем. Тепер за зіркою стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де цього разу Андрій показав, як проводить час з дочкою, підбадьорюючи її в цей важкий час.

"Дуркуємо", - написав Задворний під фото.

На кадрі Андрій притулився до малятка, а та в свою чергу була в слаймсі на обличчі. Дівчинка посміхалася, дивлячись в камеру.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

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