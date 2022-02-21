Злата Огневич в шоу "Холостячка" хотела встретить свою любовь, передает Politeka.net. В конце проекта звезда приняла предложение от Андрея Задворного, однако пара рассталась спустя полтора месяца после завершения проекта. Бизнесмен так и не смог объяснить, почему разлюбил красотку.

В новом интервью Кате Осадчей Злата Огневич рассказала о своих чувствах после расставания с победителем шоу.

По словам артистки, в детстве у нее был очень строгий отец, поэтому она не знает, как ощущать любовь и заботу от мужчины.

"Если я люблю мужчину, я ему отдам самый вкусный кусочек пирога, я буду переживать, заботится, но иногда нужно посмотреть, что мужчина делает в ответ... То есть фактически я постоянно стаю инициатором любви, я не жалею ни одной секунды о своем выборе сейчас, после того, как я хожу к психотерапевту. Сначала это было даже три раза в неделю, потому что, мне было очень плохо, и я не понимала, как справиться с этой болью, и я рассказывала об этом всем - всем своим знакомым, друзьям, родителям, сестру позвала в первую ночь, она ко мне приехала, и меня обнимала", - рассказала Злата Огневич.

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