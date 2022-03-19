Дружина Остапчука Христина Горняк розповіла, як позбавляється від негативу, поділившись у себе в Instagram.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - успішний український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість одружений на красуні Христині, яка стала популярною блогеркою і зараз за нею стежать десятки тисяч фанатів. У новій публікації в Instagram дівчина розповіла, як бореться з негативом.

"Вести свій Instagram з позитивним настроєм зараз - дуже складно!

Але, кожен день я отримую від вас повідомлення, що Вам нахапає мого позитиву, моїх історій з хорошим настроєм, скажу чесно, я ніби втрачаю це якість.

Мене затягує маятник негативу, щодня бачачи як вмирають дітки, батьки, чоловіки, жінки, як руйнують наші міста і будинки ... ця рана все більше і більше…

Всередині відчуття, що я не живу, а існую... і я знаю, що таких як я зараз мільйони!

Але я собі кажу, що треба якось брати себе в руки, намагатися дозувати негатив, витісняти замінюючи позитивом! Ну хоча б постаратися!

Можна зігріти себе теплими спогадами, наприклад!",- написала зірка.

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